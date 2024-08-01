Эндокринолог пояснила, из-за каких заболеваний могут мерзнуть ноги

Постоянное ощущение холода в ногах может указывать на гипотиреоз, сахарный диабет, анемию или ожирение. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-эндокринолог КДЦ НКЦ №2 РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского Юлия Атаманова.

© Unsplash

Эндокринной причиной постоянно холодных ног может быть гипотиреоз. Это состояние, при котором возникает недостаток гормонов щитовидной железы, то есть возникает недостаток ее гормонов. При нем снижаются основной обмен веществ и приток кислорода к тканям, что сказывается в том числе и на температуре ног. Но часто при гипотиреозе беспокоят не только холодные ноги, но сухость кожи, выпадение волос, отеки, выраженная утомляемость и другие симптомы, — рассказала Атаманова.



Чтобы исключить гипотиреоз, достаточно сдать анализы на показатели ТТГ, св. Т4. Если они в норме, то зябкость ног не связана с патологией щитовидной железы.

Сахарный диабет тоже может вызывать зябкость ног по двум причинам. Из-за повреждения сосудов, сужения их просвета и плохого поступления крови к стопам. Или из-за повреждения нервных окончаний — диабетической полинейропатии. Для диагностики также нужен осмотр ног у врача-эндокринолога, отметила врач.

Анемия и ожирение тоже могут повлиять на ощущения в ногах. По словам врача, стопы могут мерзнуть из-за недостаточного поступления кислорода и других питательных веществ при сниженном гемоглобине.