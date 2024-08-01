Врач назвала симптомы туберкулеза

Туберкулез часто принимают за простуду и грипп, рассказала LIFE.ru врач Ольга Уланкина. По ее словам, среди симптомов этой болезни — кашель с кровохарканьем, который продолжается дольше трех недель.

© РИА Новости

Врач отметила, что первые признаки туберкулеза проявляются внешне: у больного повышена температура, появляется потливость и снижается вес, начинается кашель. Если он сохраняется дольше чем на три недели и в мокроте заметна кровь, а также появляется боль в груди, стоит насторожиться.

К тому же у больного туберкулезом обычно уставший и изможденный вид, появляется болезненный румянец, а черты лица заостряются, подчеркнула специалист.

Заразиться туберкулезом может каждый. Болезнь передается воздушно-капельным путем — это означает, что бактерии распространяются вокруг инфицированного, когда он кашляет, чихает или просто разговаривает. Не исключены и другие пути передачи: воздушно-пылевой (когда на пыли скапливаются частички мокроты зараженного человека), алиментарный (через продукты питания) и контактный (если использовать совместно с больным туберкулезом предметы быта), — объяснила Уланкина.



Для профилактики туберкулеза она посоветовала соблюдать личную гигиену, придерживаться здорового образа жизни и регулярно проводить в квартире влажную уборку. А детям необходимо сделать прививку БЦЖ, чтобы защитить их от заболевания, подытожила врач.

В пресс-службе Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Министерства здравоохранения России ранее сообщили, что основными симптомами лихорадки Западного Нила являются боль в глазах, общая слабость, интенсивная головная боль, а также боли в мышцах, пояснице и суставах. При длительном протекании заболевания могут возникать заторможенность, нарушения движения и чувствительности, судороги, потеря сознания.