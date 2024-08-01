Мужчина узнал истинную причину постоянного несварения и попал в хоспис

В декабре 2023 года 64-летний Крис Уэстон рассказал доктору, что у него ухудшились постоянные симптомы несварения. Всего через 10 дней после того, как врачам удалось установить истинную причину недомогания, он оказался в хосписе. Историю мужчины опубликовало издание The Sun.

Уэстон несколько лет жил с нарушением работы ЖКТ. Кроме того, мужчине пришлось резко изменить режим питания, так как ему поставили диагноз «предиабет». Вскоре после этого он начал стремительно худеть, но списал изменения на новую диету.

Однажды ночью мужчина проснулся с резкой болью в животе, жена вызвала скорую помощь. Уэстон попал в больницу, там у него обнаружили рак поджелудочной железы с метастазами в печени. Его состояние ухудшалось так быстро, что он провел в больнице 10 дней, а затем его перевели в хоспис.

Ранее стала известна история девушки, которая списала недомогание на солнечный удар и оказалась прикованной к постели на два месяца. Выяснилось, что у нее был менингит.