Опрос: россияне стали больше доверять отечественной системе здравоохранения

Опрос, проведенный специалистами Научно-исследовательского центра социально-политического мониторинга при Российской академии народного хозяйства и госслужбы, показал, что заболев, 71,5% жителей России предпочитают обращаться за профессиональной медицинской помощью, а не лечиться самостоятельно. Об этом сообщает газета «Ведомости».

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«В опросе, который проводился в этом году, приняли участие 1500 человек в возрасте от 18 лет в 30 регионах страны. Исследователи зафиксировали тенденцию к увеличению числа тех, кто не занимается самолечением: по сравнению с 2008 годом таких людей стало больше на 14% (и на 4% больше, чем в 2023 г.)», - уточняет источник.

Согласно исследованию, доля приверженцев самолечения осталась фактически на том же уровне, что и пятнадцать лет назад, когда число таких россиян доходило до 55,3%, понизившись к 2024 году лишь до 54,1%.

Опросы также показали, что 4,6% граждан России в случае появления заболеваний вообще не реагируют на этот факт. Эксперты считают, что подобное поведение россиян связано с ускорением темпа жизни, иногда недостатком средств, а также бюрократической волокитой в государственных медицинских учреждениях.