Какие изменения в поведении указывают на употребление наркотиков

Любые резкие изменения поведения могут свидетельствовать о том, что человек употребляет запрещенные вещества, заявил NEWS.ru психиатр-нарколог Василий Шуров. По его словам, первыми признаками этого являются низкий или повышенный аппетит, недостаточный или избыточный сон, смазанная речь, расширенные зрачки и красные глаза.

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Любые изменения поведения надо интерпретировать: много спит, не спит, пропал аппетит или, наоборот, есть. Употребление марихуаны приводит к повышенному аппетиту. Немного смазанная речь, слишком плавные движения, как будто человек залипает, красные глаза. Также стоит обращать внимание на зрачок, точечный он или, наоборот, расширенный. Странные слова, странный запах, стали пропадать вещи, деньги, проблемы на работе. Миллион маячков. У детей падает успеваемость и проявляются странные друзья, — отметил Шуров.



Ранее Шуров заявил, что отсутствие рвотного рефлекса является первым признаком алкоголизма. Из-за этого человек начинает выпивать больше обычного без поводов, таких как праздники или выходные. Шуров добавил, что в таком случае для человека уже каждый вечер становится поводом выпить, а на последствия он не обращает внимания, продолжая употреблять алкоголь.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.