Изменения во внешности: когда следует срочно обращаться к врачу

Врачи отмечают, что пациенты часто обращаются к ним, когда болезнь запущена, игнорируя первые симптомы болезни. Нередко это приводит к тому, что процесс выздоровления затягивается, а в ряде случаев становится причиной неизлечимых патологий. Врач Екатерина Волкова назвала симптомы, при появлении которых надо срочно обращаться за помощью к медикам.

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По словам Екатерины Волковой, в ее практике были случаи, когда человек обращался за помощью с запущенным заболеванием, поскольку до последнего игнорировал симптомы. Это грозит не только продолжительным процессом выздоровления, но и в ряде случаем ведет в летальному исходу, рассказала врач.

Одним из симптомов, которые нельзя игнорировать, Волкова назвала изменение цвета кожи. В частности, если она приобрела зеленовато-серый оттенок, нужно срочно обращаться за помощью к специалистам, так как это сигнал о серьезных патологических процессах, происходящих в организме.

Например, цвет кожи меняется при панкреатите, вызванном клеток поджелудочной железы. Также это может указывать на анемию, астению, гипертиреоз, жировой гепатоз и нехватку белка в организме, которые помимо прочего сопровождаются сонливостью и постоянным чувством усталости.

Женщин Волкова призвала не игнорировать боли внизу живота, так как это симптом как аднексита, эндометрита, варикоза вен малого таза, так и рака и проблем с ЖКТ.

Между тем, ранее онколог-хирург Иван Карасев предупредил, что изменение цвета кожи – один из симптомов рака поджелудочной железы. Этот вид рака считается одним из самых агрессивных видов заболевания.

Распознать его можно по желтушности кожи. Эксперт подчеркнул, что желтушный оттенок указывает на развивающуюся опухоль головки железы.

А бледный, даже землистый цвет может указывать на злокачественное новообразование в пищеварительном тракте, предупредил врач.

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