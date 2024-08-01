Энергия на нуле: как определить причины отсутствия сил

Отсутствие энергии может быть вызвано различными факторами, включая медицинские состояния, проблемы с психическим здоровьем, нарушения сна, дефицит питательных веществ и определенные лекарства. Что делать, если энергия на нуле и какие анализы следует сдать, «Вечерняя Москва» узнала у врача-эндокринолога, диетолога пермского филиала «Клиники Фомина» Елены Козловской.

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Возможные причины отсутствия энергии

Недостаток сна или некачественный сон

Многие люди идут по жизни, чувствуя себя слишком напряженными или слишком занятыми, чтобы притормозить и выспаться как следует, чтобы чувствовать себя хорошо, заметила специалист.

"Хотя недостаток сна сам по себе не является заболеванием, врач-невролог может помочь вам узнать о способах снижения стресса или назначить лекарства, которые помогут вам справиться с периодической бессонницей", — подчеркнула Козловская.



Депрессия

Депрессия — это состояние, на которое влияют нарушения в химических веществах, регулирующих настроение и называемых нейротрансмиттерами в мозге, рассказала врач.

"Специалист разберется в ситуации и поможет вам справиться со своими чувствами. Нелеченая депрессия не только приводит к усталости, но и может повлиять на все аспекты вашей жизни", — предупредила собеседница «ВМ».



Анемия

При этом состоянии, кроме слабости и отсутствии энергии, могут наблюдаться одышка, головокружение или головные боли, перечислила эндокринолог.

"Врач может назначить анализ крови, который покажет, есть ли у вас анемия. Имейте в виду, что анемия — это не просто дефицит железа, и причин ее возникновения очень много", — отметила Козловская.



Гипотиреоз

Гипотиреоз — это заболевание, при котором щитовидная железа не вырабатывает достаточного количества гормонов щитовидной железы. Они контролируют метаболизм, поэтому при низком уровне могут появиться симптомы усталости, увеличения веса и ощущение холода, пояснила диетолог.

Болезни сердца

По мнению врача, болезни сердца (особенно сердечная недостаточность), могут вызывать постоянное чувство усталости и неспособность переносить физические нагрузки:

"При сердечной недостаточности сердце менее эффективно перекачивает насыщенную кислородом кровь к мышцам и другим тканям организма. Даже ваши обычные повседневные действия, такие как ходьба пешком или перенос продуктов из машины, могут стать затруднительными."



Расскажите врачу о семейной истории заболеваний и ваших симптомах. На основании этих результатов вы и ваш лечащий врач можете решить, какие необходимы дополнительные анализы для оценки состояния вашего сердца, посоветовала специалист.

Гепатит

По словам эндокринолога, гепатит — это воспаление печени с несколькими возможными причинами, начиная инфекцией и заканчивая избыточным весом.

"Печень выполняет множество важных функций в организме — от расщепления токсинов и выработки белков, контролирующих свертываемость крови, до метаболизма и хранения углеводов и многого другого. Когда печень воспалена, эти важные процессы могут остановиться", — объяснила Козловская.



Диабет

Диабет — это состояние, при котором организм либо не вырабатывает достаточного количества инсулина, либо использует его не так эффективно, как следовало бы. Изменения уровня сахара в крови влияют на ощущение потери энергии и усталости. Если клетки крови не получают достаточного количества глюкозы, вы можете чувствовать потерю энергии, заверила врач.

Какие анализы следует сдать

Поиск причины потери энергии может не только привести к улучшению после лечения, но и выявить состояния, которые следует диагностировать и по другим причинам, считает специалист. В таких случаях обычно рекомендуется провести ряд исследований:

Клинический анализ крови с определением лейкоцитов и СОЭ, который поможет выявить признаки воспаления и анемии;

Анализ уровня глюкозы в крови, так как повышенный сахар может указывать на наличие диабета;

Определение уровня гормонов, например ТТГ.