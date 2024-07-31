Как не заразиться грибком летом

Как наслаждаться летними развлечениями, не рискуя здоровьем, рассказал врач-токсиколог, к. м. н. Михаил Кутушов.

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Так, в первую очередь доктор напомнил, что, конечно, приятно ходить босиком по песку в теплый сезон, но в то же время это отличная среда для размножения грибковых инфекций. В день по общественному пляжу босиком ходит множество ног, поэтому важно не забывать носить шлепанцы в местах повышенного скопления людей.

Кроме того, после купания в реке или море следует тщательно помыться в душевой, вытереть ступни, нелишним будет обработать их антисептическим средством. В бассейнах, саунах и раздевалках следует соблюдать те же меры предосторожности, что и в душевых.

Заметив на коже покраснение, зуд, шелушение или обнаружив плохой запах, немедленно обратитесь к врачу.