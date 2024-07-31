Нижегородский врач вылечил пациента с незаживающими язвами. Подробностями делится городская клиническая больница №40 ВКонтакте.

45 летний мужчина обратился к медикам с болями и отечностью ног, более полугода незаживающими трофическими язвами голеней. Он много раз пытался их лечить в разных больницах, но безуспешно.

Под контролем терапевта и хирурга Сергея Крылова началось лечение методом многослойного бандажирования. Также терапевт дал рекомендации по питанию и двигательной активности. И уже через месяц пациент смог впервые за долгое время отказаться от обезболивающих препаратов.

Спустя 5 месяцев лечения на левой голени трофические язвы полностью зажили, а на правой сохраняется небольшой язвенный дефект с хорошей тенденцией к заживлению.

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