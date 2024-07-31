Названо простое и доступное средство для борьбы с атеросклерозом

Чеснок снижает экспрессию генов, связанных с ферроптозом, и предотвращает окисление липидов, выяснили ученые из Второй больницы Медицинского университета Шаньси. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Frontiers in Pharmacology, эти свойства препятствуют развитию атеросклероза.

Ученые сопоставили фармакологические базы данных нескольких систем, в том числе традиционной китайской медицины, и создали сеть взаимодействия между компонентами чеснока, терапевтическими целями и основными сигнальными путями. Дополнительно был проведен эксперимент с участием мышей.

В результате они пришли в к выводу, что продукт обладает весомым терапевтическим потенциалом. Ученые надеются, что дальнейшее изучение его свойств позволит разработать эффективные стратегии лечения заболевания.

Ранее о полезных свойствах чеснока в борьбе с развитием атеросклероза говорила в беседе с NEWS.ru и нутрициолог Вероника Гусакова. Регулярное употребление этого продукта, отметила она, снижает уровень плохого холестерина в крови, а также нормализует артериальное давление. По ее словам, благодаря полезным свойствам чеснок можно назвать суперфудом.

До этого кардиолог доктор медицинских наук Людмила Саламатина сообщила: чтобы избежать проблем с сосудами, важно не только снизить потребление соли, сахара, трансжиров и насыщенных жиров, но и добавить в рацион богатые полезными жирами продукты. Речь, в частности, идет об орехах. Специалист отметила, что с питанием тесно связано опасное заболевание сосудов — атеросклероз.