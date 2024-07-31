Можно ли мыться при высокой температуре

Душ или ванну можно принимать при температуре тела не больше 37 градусов, рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» врач-терапевт Видновской клинической больницы Сабина Дельманова. По ее словам, нельзя купаться в прохладной или горячей воде.

Если у вас температура не более 37 градусов, вы чувствуете себя неплохо, то можно купаться под душем или ванне. Это поможет смыть загрязнение и токсины, выделяемые на кожу вместе с потом. При этом в ванной комнате температура должна быть не менее 25–28 градусов, а температура воды — не больше 37 градусов, — объяснила медик.



Врач отметила, что после ванны нужно одеться и лечь в теплую кровать. После купания расширяются поры на коже, поэтому проветривать комнату нужно заранее, чтобы не заболеть еще больше в прохладном помещении.

В холодной комнате, наоборот, сосуды сужаются, в результате чего можно получить обратный эффект и усугубить течение болезни, — добавила Дельманова.



Ранее Сабина Дельманова рассказала, что если выпить порцию нежирного кефира до 20:00, то можно утолить голод и быстрее заснуть. Специалист отметила, что употребление данного напитка вечером налаживает пищеварение и способствует усвоению полученных за день организмом микроэлементов.