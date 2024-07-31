В Минздраве заявили, что микропластик не вызывает рак

В Министерстве здравоохранения России заявили, что нет никаких оснований считать микропластик источником онкологических заболеваний. Этой позиции придерживается также и Международное агентство по изучению рака, которое является структурным подразделением ВОЗ.

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В ведомстве сообщили изданию «Известия», что исследования в этом направлении продолжаются, но до сих пор нет никаких подтверждений тому, что микро- и нанопластики (МНП) вызывают рак. В Минздраве также напомнили, что постоянно мониторят влияние окружающей среды на здоровье россиян.

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