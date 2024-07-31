Ученый назвал первые признаки рака головного мозга

Головные боли могут оказаться одним из первых признаков рака головного мозга, предупредил старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин. В беседе с NEWS.ru онколог подчеркнул, что также у человека может наблюдаться нарушение координации, зрения и слуха.

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"Если опухоль начинает развиваться, то у человека может наблюдаться нарушение координации. Это один из первых признаков. Нарушение зрения, слуха также являются признаками опухоли в головном мозге. При наличии опухоли в мозге могут наблюдаться головные боли, головокружения", — пояснил врач.



По словам Черемушкина, это явные и первые признаки онкологии. Он посоветовал при любом подозрении на наличие заболевания сделать МРТ головного мозга. Врач также добавил, что симптомы также зависят от того, где располагается опухоль головного мозга.

"При любом подозрении и наблюдениях невролога необходимо делать МРТ головного мозга", — заключил специалист.



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