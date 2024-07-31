Исключение каких привычек защитит от рака

Ведение здорового образа жизни может обеспечить защиту от некоторых видов рака на 80-90%. Об этом kp.ru рассказал врач-онколог, заведующий отделением клинической онкологии и лекарственной терапии опухолей одного из московских медцентров, эксперт по доказательной медицине, член Европейского общества онкологов (ESMO) Дмитрий Олькин.

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По его словам, для этого нужно отказаться от курения, в том числе пассивного вдыхания табачного дыма, а также от алкоголя, избавиться от лишнего веса. Помимо этого, стоит избегать чрезмерного УФ-излучения и не вести сидячий образ жизни.

«Отказ от курения, правильное питание, физическая активность действительно играют огромную роль в защите от рака. Если быть точнее, эти элементы ЗОЖа предотвращают другие заболевания, которые провоцируют развитие опухолей. Так, сидячий образ жизни и нездоровое питание приводят к ожирению. А оно создает почву для воспалительных процессов, повышающих онкориски», — уточнил Олькин.



Ученые Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луис до этого предложили уничтожать определенные типы стареющих клеток в ходе противораковой терапии. Это может предотвратить воспаление, способствующее бесконтрольному росту опухолей молочной и поджелудочной желез.

Ранее сообщалось, что почти 40% россиян ошибаются в оценке своего образа жизни.