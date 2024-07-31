Дерматолог перечислил виды живущих в человеческом организме паразитов

Некоторые паразиты могут долго оставаться незамеченными и вызывать различные болезни, рассказала «Пятому каналу» дерматолог Наталия Жовтан. По словам эксперта, они попадают в человеческий организм самыми разными способами.

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"На поверхности кожи могут оставаться незамеченными достаточно долго такие паразиты, как чесоточный клещ, клещ демодекс, которые вызывают демодекоз. Это педикулез, это вши, лобковые вши, головная вошь, также платяная вошь, которые могут достаточно долго присутствовать на теле хозяина, причем никак себя не проявлять", — перечислила врач.



Она добавила, что туда же относятся и глисты, которыми можно заразиться при нарушении правил личной гигиены и употреблении некачественных блюд. При этом в жарких странах обитают тропические насекомые, которые могут отложить личинки прямо на тело человека, поэтому на отдыхе необходимо соблюдать особую осторожность.

"Также из тропических стран можно привести и личинки овода, которые откладывает их на комарах, переносящих в последующем эти личинки на кожу человека. И личинки совсем незаметно и безболезненно проникают в кожу и вызывают заболевание. Причем локализоваться эти проявления могут на любых участках тела", — объяснила Жовтан.



Паразитами можно заразиться также через грязные руки, продукты с нелегальных рынков, укусы насекомых, от домашних любимцев и даже японские блюда с сырой рыбой.

При обнаружении у себя зуда, раздражения и покраснения кожи, странной сыпи, симптомов аллергии, повышения температуры, проблем с пищеварением, слабости, боли в животе, а также правом и левом подреберье, вздутия, а также наличия глистов в кале и рвоте необходимо обратиться к врачу, подчеркнула дерматолог.

Врач-дерматолог Дарья Дроздова ранее рассказала, что укус клеща, зараженного боррелиозом, сначала проявляется как покраснение на коже, которое постепенно увеличивается и своим рисунком становится похожим на мишень. По ее словам, место укуса необходимо своевременно обработать.