Хирург объяснил, что можно и нельзя делать после чистки зубов

Эти ошибки могут свести эффект процедуры на нет.

© Чемпионат.com

«Профессиональная чистка зубов — это важная часть ухода за здоровьем зубов и полости рта. После проведения процедуры важно соблюдать определённые правила и рекомендации, чтобы сохранить здоровье полости рта и избежать негативных последствий. В этой статье мы рассмотрим несколько действий, которые не рекомендуется выполнять сразу после посещения стоматолога или чистки зубов», — Константин Прокопенко, стоматолог-ортопед, хирург, имплантолог.



Гигиеническую чистку зубов и полости рта рекомендуется делать раз в полгода. За одно посещение удаляются налёт, твердые отложения (камень), профилактируются воспалительные заболевания, улучшается общее состояние зубных рядов.

Пить горячие и холодные напитки

После профессиональной гигиены полости рта не рекомендуется пить слишком горячие или холодные напитки, так как изменения температуры могут повлиять на чувствительность зубов и вызвать дискомфорт. Горячие напитки приводят к расширению сосудов в период острой чувствительности зубов после чистки, что может усилить болевые ощущения.

Рекомендуется употреблять комнатную температуру напитков или пить прохладные жидкости в течение первых нескольких часов после чистки зубов. Таким образом, можно избежать раздражения дёсен и повреждений эмали зубов, что снизит риск появления дискомфорта и боли. Поэтому важно помнить об этом правиле и следовать этим рекомендациям для поддержания здоровья полости рта после посещения стоматолога.

Курить сигареты

После профессиональной чистки зубов не рекомендуется курить сигареты. Никотин, содержащийся в табачном дыме, оказывает негативное воздействие на здоровье полости рта и замедляет процесс заживления. Курение может усугубить чувствительность зубов, вызвать воспаление дёсен и привести к развитию пародонтита.

Кроме того, табачный дым оставляет на поверхности зубов и в полости рта неприятный запах и желтоватый налёт, что негативно сказывается на внешнем виде улыбки. Поэтому после чистки зубов рекомендуется воздерживаться от курения сигарет для сохранения свежести дыхания, предотвращения возможных осложнений и поддержания здоровья полости рта.

Есть и пить продукты, содержащие красители и кислоты

Некоторые продукты, такие как шоколад, фруктовые соки и консервы, содержат красители и кислоты, которые наносят вред зубам. Они могут изменить цвет зубов и вызвать зубной кариес.

Кроме того, некоторые продукты, такие как цитрусовые фрукты и спортивные напитки, содержат кислоты, которые вызывают чувствительность зубов и боль. Поэтому, если вы хотите есть и пить продукты, которые не наносят вред зубам, лучше выбирайте те, что содержат меньше красителей и кислот.

Проводить дополнительные процедуры

После профессиональной гигиены полости рта рекомендуется воздерживаться от проведения процедур, таких как отбеливание зубов или обработка поверхностей эмали. Это связано с тем, что после чистки зубов поверхность эмали становится более открытой и уязвимой, что может привести к повышенной чувствительности зубов и возможному дискомфорту.

Чистка зубов удаляет зубной налёт и зубной камень, что позволяет улучшить гигиену полости рта и предотвратить развитие заболеваний дёсен и кариеса. Однако после этой процедуры зубы могут быть более чувствительными к раздражителям, таким как холодная или горячая пища, сладости или кислота. Поэтому рекомендуется провести минимум двухнедельный перерыв между чисткой зубов и проведением дополнительных процедур.

Если вы всё же планируете провести отбеливание зубов или другие процедуры после чистки, обязательно проконсультируйтесь с вашим стоматологом.

Использовать зубную нить

После процедуры не рекомендуется использовать зубную нить по нескольким причинам.

Во-первых, после чистки зубов на поверхности зубов и между ними остаются небольшие осколки зубного налёта или камни, которые могут быть сняты только профессиональным способом при помощи стоматологических инструментов. Использование зубной нити после чистки зубов приведёт к травмированию дёсен или даже к повреждению эмали.

Во-вторых, после чистки зубов дёсны чувствительны и воспалены. Использование зубной нити усиливает неприятные ощущения и вызывает боль при контакте с дёснами. Поэтому в этот период лучше воздержаться от использования зубной нити и дать себе время для восстановления.

Наконец, процедуры чистки зубов могут включать применение специальных средств для профилактики кариеса и заболеваний дёсен. Использование зубной нити сразу после чистки уменьшает эффективность этих средств.

В целом перед тем, как использовать гигиеническое средство после чистки зубов, лучше проконсультироваться со своим стоматологом и уточнить, необходимо ли это в вашем конкретном случае. Вполне возможно, что специалист рекомендует отложить использование зубной нити на несколько часов или даже дней, чтобы избежать возможных осложнений.

После профессиональной чистки зубов стоит соблюдать эти правила, чтобы не нанести вред зубам и полости рта. Пить горячие и холодные напитки, курить сигареты, есть и пить продукты, содержащие красители и кислоты, проводить дополнительные процедуры и использовать зубную нить – все эти действия могут нанести вред зубам и полости рта.

Регулярное посещение стоматолога и профессиональная чистка зубов также играют важную роль в поддержании здоровья зубов и полости рта. Избегайте вредных привычек, придерживайтесь здорового образа жизни и регулярно посещайте стоматолога. Тогда вы сможете наслаждаться крепким и здоровым ртом на протяжении многих лет.