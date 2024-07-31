На Сахалине впервые провели операции по замене клапанов сердца

На Сахалине в областной клинической больнице двум пациентам впервые выполнили операции по замене сердечных клапанов по миниинвазивной эндоваскулярной методике. Об этом сообщили в правительстве региона.

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Состояние пациентов, возраст и сопутствующие хронические заболевания не позволяли провести вмешательство открытым способом. Транспортировка в кардиоцентр на материк тоже была невозможна. Медики решили применить новый для Сахалина метод. Для замены поврежденных клапанов были приобретены импланты - металлические протезы с биологическими створками. Через прокол в бедренной артерии под рентген-контролем они попадают сердце, где расправляются в нужном месте. Помощь в проведении операции оказали специалисты научного центра имени Мечникова из Санкт-Петербурга.

"На Сахалин прибыла команда во главе с ведущим рентгенэндоваскулярным хирургом Игорем Качановым. Наша больница поддерживает тесные связи со всеми федеральными клиниками. Благодаря такому взаимодействию мы имеем возможность внедрять самые передовые технологии", - заявил главный врач областной больницы Владимир Розумейко.



После операций пациенты отметили значительное улучшение состояния. Они уже выписаны из клиники на амбулаторное лечение и наблюдение.