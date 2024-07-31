Врач объяснил рост числа россиян с лишним весом

Мало двигаются «даже дворники».

© unsplash

Такое мнение академик РАН и бывший главный санитарный врач страны выразил в интервью радиостанции «Говорит Москва».

«Проблема ожирения — это глобальная проблема, связанная с резкими изменениями в образе жизни людей. У нас доля тяжёлого физического труда резко уходит, но это правильно. В Москве, наверное, только те, кто занимается строительством метрополитена, то есть подземные рабочие и те, которые укладывают асфальт [двигаются достаточно — прим. ГМ]. Даже дворники не могут относиться к этой категории, если не работают на три ставки. Это первое обстоятельство. Я не соглашусь с цифрой, что у нас более 60% с ожирением, потому что ожирение имеет очень чёткие критерии. Лишний вес могут иметь».



Ранее в Росстате заявили о росте доли людей с избыточным весом в России до 62,5%. Речь идёт о жителях страны в возрасте от 19 лет, у которых есть лишние килограммы, соответствующие стадиям предожирения и ожирения.

Пять лет назад, по данным аналогичного исследования, в РФ таковых насчитывалось 61,7%. Отмечается, что в каждый опрос попадают разные населённые пункты, общий охват составляет 45 тыс. домохозяйств, пишет РБК.