Врач советует не переутомляться метеозависимым людям

В период магнитных бурь и погодных изменений важно не переутомляться и больше отдыхать. Об этом заявил соруководитель направления «Превентивная медицина» рынка НТИ «Хелснет» Сергей Чудаков в беседе с RT.

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«В этот период стоит снизить свою активность вплоть до того, что если реакция на погоду очень сильная, то необходимо взять несколько дней отдыха», – отметил эксперт. По его словам, метеозависимым людям в это время лучше оставаться дома, заниматься легкими домашними делами и гулять на свежем воздухе.



При этом если зависимость от погоды средней степени, то никакого особого режима соблюдать не нужно. Рекомендуется лишь не переутомляться, вовремя ложиться спать и употреблять продукты, которые не нарушают функции желудочно-кишечного тракта.

Специалист также подчеркнул, что людям, у которых наблюдается колебание артериального давления, стоит уделять особое внимание своему здоровью во время магнитных бурь и непогоды. Если человек уже принимает лекарства, понижающие давление, то в такие периоды под контролем врача доза или частота приема могут быть увеличены.