Офтальмолог назвал причины ощущения песка в глазах

Ощущение песка в глазах — достаточно распространенный симптом. Когда-то считалось, что этот признак характерен только для пожилых, однако с развитием цифровых технологий подобное чувство все чаще стало возникать и у молодых людей. Почему появляется этот симптом и о каких болезнях он говорит, «Вечерняя Москва» узнала у врача-офтальмолога высшей категории, офтальмохирурга клиники микрохирургии глаза «АйМед», кандидата медицинских наук Элины Санторо.

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Как рассказала специалист, ощущение песка в глазах либо ощущение инородного тела на глазах может возникнуть из-за разнообразных причин.

Конъюнктивит

Наиболее частый вариант — это воспаление слизистой оболочки глаза или конъюнктивит, отметила врач.

"Конъюнктивит может быть вызван бактериями, вирусами, иметь смешанную природу, быть аллергическим, а также сопутствовать ряду общих заболеваний. При этом глаза краснеют, нередко появляется отделяемое из глаз — оно может склеивать ресницы по утрам, из-за чего после пробуждения бывает сложно открыть глаза, или же, если это отделяемое скудное, то оно просто скапливается в течение дня в уголках глаз", — объяснила Санторо.



Поражение роговой оболочки глаза

Следующей причиной появления ощущения песка в глазах и чувства инородного тела может быть поражение роговой оболочки глаза, проложила офтальмолог.

"Здесь выраженность этих ощущений зависит от площади и поражения роговицы, от глубины, количества воспалительных фокусов в роговой оболочке. Нередко поражение роговицы сопровождаются еще такими симптомами, как светобоязь, слезотечение и спазм век", — перечислила специалист.



Синдром сухого глаза

По словам врача, в некоторых случаях ощущение песка в глазах может проявляться и при других состояниях, например, при синдроме сухого глаза:

"Это состояние сопровождается массой жалоб. Помимо ощущения песка и чувства инородного тела, у больного проявляется чувство сухости или, напротив, слезливости, дискомфорта, жжения, рези и другие симптомы."



Глаукома

Наиболее редкой причиной ощущения песка в глазах, по мнению офтальмолога, может являться такое состояние, как глаукома.

"Особенно в тех случаях, когда значительно повышает внутриглазное давление. Но это уже повод серьезной работы со специалистом", — подчеркнула Санторо.



При этом она добавила, что самому пациенту достаточно сложно разобраться в причинах появления ощущения песка в глазах.