Топ-3 продуктов, способных привести к раку ротовой полости

Чрезмерное употребление аминокислоты метионин может привести к развитию агрессивной формы рака ротовой полости и дыхательных путей, выяснили исследователи из Университета Южной Калифорнии. Исследование, опубликованное в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), показало, что в клетках рака полости рта была обнаружена повышенная концентрация метионина по сравнению с другими видами опухолей.

© Unsplash

В исследовании обращают внимание, что метионин является незаменимой аминокислотой, которую организм получает из пищевых источников, таких как креветки, яйца и говядина. Полученные в результате исследования результаты открывают новые перспективы в лечении рака полости рта и дыхательных путей. Ученые намерены провести клинические испытания, чтобы изучить эффективность низкометиониновой диеты у пациентов с этим видом рака. Не исключено, что будут выявлены эффективные методы лечения.

Ранее стало известно, что одним из первых признаков рака головного мозга могут стать головные боли. Также у человека может наблюдаться нарушение координации, зрения и слуха. При любом подозрении на наличие заболевания следует сделать МРТ головного мозга.