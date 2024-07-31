Онколог рассказал, как побеждают самый смертоносный женский рак

Рак яичников – одна из самых распространенных гинекологических опухолей. По прогнозу онкологической базы данных Global Cancer Observatory, к 2040 году смертность от этой болезни возрастет на 47%, что объясняется отсутствием симптомов на ранних стадиях болезни и поздней диагностикой. Эти цифры подчеркивают критическую необходимость в новых исследованиях и разработках в области онкологии, отмечает Варлам Заркуа.

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Доктор Заркуа – ученый, участник клинических испытаний, ведущий врач отделения противоопухолевой лекарственной терапии и отделения инновационной онкологии и гинекологии Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова. Разбираемся вместе с Варламом Заркуа, как построена работа врачей, которые борются с одной из самых коварных болезней, и на какой уровень диагностики и лечения могут рассчитывать пациенты в России сегодня.

Создание прогностической модели ответа на химиотерапию

Лечение пациенток с раком яичников, как правило, состоит из двух этапов. На первом проводится хирургическое вмешательство, мишенью которого являются видимые макрометастазы. На втором – курс химиотерапии, позволяющий удалить микрометастазы и избежать рецидивов болезни. Одна из ключевых проблем при лечении болезни – сложность прогнозирования: ответит ли на химиотерапию организм конкретной пациентки или нет, зависит от биологии опухолевой клетки, в частности специальных защитных белков, которые присутствуют не всегда.

Проблема прогнозирования остается одной из самых сложных задач в онкологии, подчеркивает Варлам Заркуа. Во время работы в Центре онкологии имени Блохина – ведущем онкоцентре России – доктору Заркуа удалось разработать механизм определения таких белков и создать прогностическую модель, позволяющую точно предсказать ответ организма на противоопухолевую терапию.

«Моя кандидатская диссертация, написанная в Центре имени Блохина, была посвящена изучению молекулярных маркеров, позволяющих прогнозировать течение рака яичников, – говорит Варлам Заркуа. – Эта работа была частью фундаментального исследования, проведенного командой высококвалифицированных онкологов».



Разработанная Варламом Заркуа прогностическая модель, построенная на основе интеграции данных генетического анализа и микроскопических исследований, позволила онкологам достоверно определять наличие защитных белков и выбирать оптимальную персонализированную схему лечения. Инновационный метод был запатентован и получил высокую оценку экспертного сообщества, доктор Заркуа представил свою разработку на международных конференциях и в научных публикациях.

Сегодня метод Варлама Заркуа используют в своей работе врачи-химиотерапевты таких ведущих медицинских учреждений России, как НМИЦ онкологии имени Блохина и Онкологический центр №1 Городской клинической больницы имени Юдина. Испытания и последующая практика подтвердили высокую точность прогностической модели, а ее применение значительно увеличило шансы пациенток на успешный исход лечения и продолжение жизни.

Разработка программы повышения квалификации ординаторов

Рак – одна из самых злободневных проблем современности, поэтому исследованиям в области онкологии во всем мире уделяется огромное внимание, а врачебная практика постоянно пополняется новыми методами диагностики и лечения.

«Чтобы использовать в своей работе весь арсенал передовых подходов, врач должен владеть информацией о последних достижениях в области онкологической науки и новейшими методами терапии», – говорит Варлам Заркуа.



Особую сложность это представляет для вчерашних выпускников медицинских вузов, только начинающих карьеру. Варлам Заркуа создал комплексную программу повышения квалификации, позволяющую молодым врачам-ординаторам в короткие сроки стать экспертами в своем деле.

«Когда я пришел работать в Центр имени Блохина, мне сразу стало очевидно, что врачи-ординаторы испытывают трудности в освоении новых методик лечения, – говорит доктор. – Происходило это из-за отсутствия наставничества и системности в обучении, а результатом было снижение качества медицинской помощи».



Доктор Заркуа разработал двухлетний курс, состоящий из программы теоретического обучения, клинической практики и научных исследований.

«Лекции, семинары, мастер-классы, участие в практической работе всех ключевых отделений под руководством опытных докторов, – перечисляет Варлам Заркуа, – а также собственные исследовательские проекты – таковы этапы программы. Она помогает молодому врачу погрузиться в современные методы диагностики и лечения и стать высококлассным медиком».



Коллеги Варлама Заркуа – ведущие российские онкологи и преподаватели – высоко оценили его методику, и с 2015 года курс повышения квалификации врачей-ординаторов стал проводиться в отделениях противоопухолевой лекарственной терапии Центра имени Блохина. Свидетельство эффективности программы – достижения участвовавших в ней ординаторов: наставничество старших коллег и личный профессиональный рост позволили им успешно поступить в аспирантуру и продолжить карьеру в медицине.

Внедрение в практику метода внутрибрюшинной химиотерапии

Рак яичников относится к химиочувствительным опухолям, поэтому после операции пациентки проходят курс химиотерапии. Одним из наиболее эффективных способов доставки лекарств в организм при раке яичников считается внутрибрюшинная, или интраперитонеальная, химиотерапия. Варлам Заркуа внедрил этот передовой метод в рутинную практику Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика Кулакова – крупнейшего профильного медицинского учреждения России, где врач-онколог сегодня работает.

«Внутрибрюшинная химиотерапия позволяет создавать значительно более высокую концентрацию лекарственных препаратов в брюшной полости, а это позволяет им прицельно воздействовать на опухолевые клетки», – объясняет эксперт.



Ряд крупных международных научных исследований подтвердил эффективность такого подхода. Однако в российских федеральных медицинских учреждениях этот метод лечения до последнего времени не входил в число стандартных. Варлам Заркуа разработал план внедрения внутрибрюшинной химиотерапии в рутинную практику Центра имени Кулакова и смог убедить руководство в необходимости этого шага.

Описание методики было опубликовано на сайте Минздрава России, а Центр имени Кулакова стал первым в России медучреждением, где передовой метод стал активно применяться. Сегодня доктор Заркуа лично проводит хирургические операции по установке порта – емкости, через которую в брюшину пациенток вводятся препараты, а также обучает этому других врачей.

Как отмечают коллеги по Центру имени Кулакова, приход доктора Заркуа в Центр также помог усовершенствовать структуру местной онкологической службы. Несмотря на растущее число пациенток, в Центре долго отсутствовало отделение лекарственной противоопухолевой терапии.

Доктор Заркуа стал одним из тех, кто сыграл ключевую роль в появлении отдельной химиотерапевтической службы: формирование работы отделения, налаживание внутренних процессов, подбор персонала во многом были его заслугой. В результате врачи-онкологи Центра получили возможность более качественно оказывать помощь своим пациенткам, а это привело к росту выживаемости и увеличению времени без прогрессирования опухоли.

Клинические исследования онкопрепаратов

Фармацевтические компании постоянно разрабатывают новые лекарства для онкобольных. Это и новые, более действенные противоопухолевые препараты, и лекарства для снижения токсичности и побочных эффектов химиотерапии, и средства для симптоматического лечения, улучшающего качество жизни.

Прежде чем выпустить новый продукт на рынок, фармкомпании при участии медиков проводят клинические исследования, в ходе которых тестируют препарат на эффективность и безопасность. Варлам Заркуа более 10 лет принимает участие в подобных проектах.

Работая в Центре онкологии имени Блохина, доктор Заркуа участвовал в клинических исследованиях новых препаратов фармацевтической компании РОНЦ. Итогом испытаний стало введение в практику врачей-онкологов препаратов для лечения различных видов рака, в том числе рака яичников: «Блеомицин-РОНЦ», «Карбоплатин-РОНЦ», «Оксалиплатин-РОНЦ», «Цисплатин-РОНЦ».

Сегодня в качестве члена рабочей группы онкологов Варлам Заркуа сотрудничает с международной биотехнологической компанией BIOCAD: участвует в разработке протоколов исследований, подбирает пациентов, ведет мониторинг терапии, а также как опытный клиницист консультирует разработчиков.

В результате одного из проектов получил одобрение Министерства здравоохранения РФ и был выпущен на российский рынок первый отечественный аналог препарата бевацизумаб «Авегра», который широко применяется в терапии, – его заказывают государственные клиники.

Лечение пациенток, страдающих раком яичников, – долгий и сложный процесс, поэтому исследования и выпуск на рынок препаратов, делающих терапию более эффективной и менее токсичной, играет огромную роль.

Рак продолжает оставаться страшной болезнью, но онкологи не прекращают попыток проникнуть в механизм появления опухолей и научиться полностью излечивать своих пациентов. Комплексный подход, которого придерживаются лучшие специалисты: глубокое научное знание, исследования новейших лекарств, внедрение наиболее эффективных методов терапии в практику работы с пациентами, – внушает надежду на то, что однажды это станет реальностью.