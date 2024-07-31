Развитию сахарного диабета второго типа способствуют не сладости как таковые, а их количество, рассказала NEWS.ru эндокринолог Вероника Савенко. Она отметила, что сбой в работе организма происходит из-за бесконтрольного употребления простых углеводов.

"Прямой и однозначной связи между употреблением сладкого и развитием сахарного диабета нет. Однако сахар может способствовать риску развития сахарного диабета, если человек бесконтрольно употребляет сладости, из-за чего набирает лишний вес, а ожирение — один из главных факторов риска", — добавила Савенко.



По ее словам, генетическая предрасположенности и малоподвижный образ жизни также повышают риск возникновения данного заболевания. Эксперт напомнила, что сладости являются искусственной пищей, к которой привыкают в случае дефицита калорий.

Малоподвижный образ жизни, неправильное питание, генетическая предрасположенность. Употребление в пищу сладкого способствует набору лишнего веса, это не новость, поэтому сахар обвиняют в развитии сахарного диабета, но не он виноват, а его количество. Сладость является искусственной пищей и привыкание к ней возникает инстинктивно, когда нам не хватает калорий, получаемых из натуральной пищи, — подытожила Савенко.

Диетолог Ирина Попкова ранее заявила, что темный шоколад, жирная рыба, орехи и яйца насыщают организм полезными веществами и способствуют сохранению когнитивных функций, концентрации внимания и памяти. Она отметила, что шоколад еще и является источником триптофана, который вырабатывает серотонин, известный как «гормон радости».