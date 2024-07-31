Ортопед заявил о возможности определения патологии у ребенка по походе

Примерно в возрасте трех лет – после того, как малыш окреп, понял, как взаимодействовать с окружающим миром, и попробовал все доступные движения (ползание, ходьба, прыжки), можно начинать обращать пристальное внимание на его походку. В этот период может проявиться патология, и чем раньше это удалось заметить, тем больше шансов от нее избавиться. Об этом в ходе беседы с радио Sputnik рассказала ортопед Антонина Завадская.

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По ее словам, насторожить должен такой признак, как громкое топанье.

«Если подобные особенности сохраняются за пределами ожидаемого возраста, прогрессируют или сопровождаются болью, необходимо обратиться к педиатру или ортопеду для диагностики возможных заболеваний», - заявила она.



По словам эксперта, продолжительные нарушения в походке могут свидетельствовать о наличии таких заболеваний, как плоскостопие, вальгусная деформация коленных суставов, укороченное ахиллово сухожилие, косолапость.