Доктор предупредил об инфекциях, которые можно подцепить через арбузы

При употреблении в пищу арбузов человек может подцепить бактериальную пищевую инфекцию, предупредил преподаватель медфака Государственного университета просвещения Александр Умнов в беседе с NEWS.ru. Он уточнил, что речь идет о гепатите А и дизентерии. Арбуз становится опасен для человека, если вода, которой его поливали, содержит возбудители этих заболеваний.

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"Опасности арбузов: человек может подцепить с арбузами БПИ (бактериальную пищевую инфекцию), если он съест арбуз, который поливали водой, содержащей возбудителей (гепатит А, дизентерия). Также возможно отравление, если есть «нитратный» арбуз, то есть такой, в котором нитратов более 60 мг на килограмм веса", — предупредил Умнов.



Нитратные арбузы встречаются чаще всего в начале лета и мае. Они содержат следы от инъекций. Также в плод могут попасть пестициды. Это случается при травле паразитов, плохой обработке и ненадлежащем хранении.

Также Умнов заявил, что глотать арбузные косточки может быть опасно, в некоторых случаях это может привести к приступу аппендицита. Специалист уточнил, что косточка, попавшая в устье аппендикса, может спровоцировать каскад патологических процессов.