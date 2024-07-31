Хирург предупредил об опасности для здоровья «чисток кишечника»

Хирург предупредила об опасности для здоровья «чисток кишечника»
Врач-хирург, колопроктолог Нина Зубова объяснила, что здоровый человек не нуждается в т.н. чистках кишечника.
Врач подчеркнула, что здоровому человеку незачем «чиститься», а любые вмешательства в кишечник должны быть основаны на медицинских показаниях. В противном случае можно уничтожить полезную микрофлору, обезводить организм или нарушить работу печени.
Это касается как употребления всевозможных БАДов, так и детокс-диет, соков и коктейлей.
«Даже препараты, у которых в составе «только натуральные растительные компоненты», могут быть опасны. Злоупотребляя ими, человек может нанести серьёзный вред печени. В большинстве случаев «детокс-составы» просто не дают никакого эффекта или приводят к расстройству, но бывает, что любители таких средств попадают в больницу с печёночной недостаточностью, отравлением, обезвоживанием и другими серьёзными проблемами», — предупредила эксперт.