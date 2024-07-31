Хирург предупредил об опасности для здоровья «чисток кишечника»

Врач-хирург, колопроктолог Нина Зубова объяснила, что здоровый человек не нуждается в т.н. чистках кишечника.

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Врач подчеркнула, что здоровому человеку незачем «чиститься», а любые вмешательства в кишечник должны быть основаны на медицинских показаниях. В противном случае можно уничтожить полезную микрофлору, обезводить организм или нарушить работу печени.

Это касается как употребления всевозможных БАДов, так и детокс-диет, соков и коктейлей.