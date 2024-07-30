Назван фактор, повышающий риск летального исхода диабета

Ученые из Школы общественного здравоохранения Мэйлмана Колумбийского университета объявили, что регулярные физические нагрузки могут снизить риск летального исхода от сахарного диабета. Результаты опубликованы на сайте Diabetes Care (DiaCare).

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Исследователи проанализировали информацию о здоровье и образе жизни людей старше двадцати лет с диагностированным сахарным диабетом. Половина респондентов страдали от этого заболевания в течение пяти лет или меньше, а 34% - более 10 лет.

В течение следующих нескольких лет участники находились под наблюдением. Они регулярно сообщали ученым о своем уровне физической активности и изменениях в графике тренировок. На этапе наблюдения ученые фиксировали количество летальных исходов.

Оказалось, что у людей, занимающихся спортом менее 10 минут в неделю, риск преждевременного ухода из жизни по различным причинам (в числе которых осложнения диабета) был самым высоким.

По словам ученых, медицинским работникам необходимо уделять особое внимание поощрению к физической активности лиц, занимающихся длительным сидячим трудом. К ним относятся водители и офисные работники.