В Башкирии впервые провели пересадку костного мозга

Врачи Республиканского центра детской онкологии и гематологии сделали первую в истории Башкирии пересадку костного мозга. 10-летняя пациентка перенесла ее хорошо, написал в Telegram-канале глава республики Радий Хабиров.

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"Сегодня в Республиканском центре детской онкологии и гематологии сделали первую в истории Башкортостана пересадку костного мозга. Коллектив врачей долго к этому готовился. Большую помощь в этой работе оказали специалисты НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Д. Рогачева", - написал Хабиров.



Он отметил, что 10-летняя пациентка перенесла операцию хорошо.