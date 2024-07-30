Как путешественникам избежать диареи

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, до 70% путешественников сталкиваются с эпизодами диареи. Обычно это вызвано употреблением загрязнённой пищи или воды.

© Unsplash

Доктор Джесси Бракамонте, семейный врач клиники Майо, отмечает, что диарея во время путешествия обычно не представляет собой ничего серьёзного, но она может быть очень неприятной. Она предложила стратегии, которые позволят вам избежать этого расстройства.

Обычно диарея возникает из-за воздействия на организм человека бактерий, вирусов или иногда паразитов в новой стране. Также причиной может послужить употребление грязной еды или воды.

© CDC

Симптомы диареи путешественника могут варьироваться: жидкий, водянистый стул до трёх раз в день, спазмы в животе, иногда небольшая температура, тошнота.

Чтобы избежать диареи, начните с употребления правильно приготовленной пищи и дезинфицированной воды. Во время круиза, питаясь в ресторане или у уличных торговцев, соблюдайте меры предосторожности.

В некоторых случаях для профилактики развития диареи можно пить много жидкости, тщательно мыть руки. Иногда помогает субсалицилат висмута: в виде розовых таблеток или розовой жидкости.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.