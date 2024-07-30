Столичные врачи спасли руку 14-летней девочки

Врачи НИИ неотложной детской хирургии и травматологии департамента здравоохранения Москвы прооперировали 14-летнюю девочку, руку которой насквозь проткнул стопор электросамоката. Об этом сообщается в Telegram-канале медучреждения.

© РИА Новости

По словам пациентки, она вместе с друзьями дурачилась на улице. В какой-то момент девочку случайно толкнули и она упала на припаркованные рядом электросамокаты. В результате опора устройства вонзилась ей в руку. На место происшествия вызвали спасателей, которые распилили стопор. Затем пострадавшую доставили в больницу, где врачи удалили ей остатки конструкции.

«Лишь по счастливой случайности никаких переломов не было и стопор электросамоката не повредил мышцы. В течение нескольких дней делались перевязки, а после того как раны были очищены, мы провели операцию по ушиванию», – рассказал детский хирург Анастасия Громова.



Как отмечается, в настоящее время пациентка уже выписана из больницы.