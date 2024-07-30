Врач предупредил об опасности жары для лекарств

Из-за повышения температуры лекарства могут стать бесполезными или малоэффективными. Об этом сказал доктор Майк Рен, врач первичной медико-санитарной помощи и доцент кафедры семейной и общественной медицины в Медицинском колледже Бейлора в Хьюстоне.

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В жару могут оказаться под угрозой аэрозольные препараты. Среди них — ингаляторы и другие лекарства, которые нужно вдыхать.

Тепло может привести к высыханию жидких или инъекционных препаратов. В результате они затвердеют или испарятся и не смогут работать так, как надо.

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Даже различные таблетки, препараты для щитовидной железы или противозачаточные, могут стать менее эффективными из-за жары. Молекулы внутри них могут деградировать. При этом жидкие варианты таблеток способны расплавиться на жаре или стать липкими.

Чтобы сохранить в жаркую погоду лекарства в безопасности, уберите их из-под прямых солнечных лучей, храните их при комнатной температуре, в шкафу, на тумбочке или в сухом прохладном месте. Также никогда не оставляйте препараты без присмотра в автомобиле.

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