Стоматолог объяснил условия, при которых не следует удалять больной зуб

Если разрушение не глубокое и есть возможность вылечить корневые каналы, лучше его сохранить.

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Решение в спорных случаях принимает консилиум врачей, отметил в эфире радиостанции «Говорит Москва» стоматолог-хирург, имплантолог, кандидат медицинских наук Алексей Тупиков.

«На первичной совместной консультации доктора-терапевта, доктора-ортопеда, они собираются в консилиум и обсуждают данный клинический случай. Если доктор-терапевт понимает, что можно качественно пролечить корневые каналы у этого зуба, а доктор-ортопед понимает, что разрушение недостаточно глубокое, не уходит под десну, и стенки собственного зуба достаточно крепкие, и можно восстановить культевой вкладкой и коронкой, то за этот зуб имеет смысл побороться. Но если уже разрушение достаточно глубокое, то, к сожалению, качественную ортопедическую конструкцию на данный зуб сделать невозможно. В таком случае, даже если зуб не беспокоит, на перспективе долгих лет его лучше удалить и установить в его область имплантат».



Ранее Тупиков предупредил о риске потери всех зубов из-за кровоточивости дёсен. Если вовремя не обратить внимание на симптом, могут возникнуть пародонтоз и пародонтит. При таком патологическом состоянии важно регулярно проводить профессиональную гигиену полости рта.