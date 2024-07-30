Гормональный сбой: врачи перечислили признаки, которые нельзя игнорировать

Гормональный сбой представляет собой нарушение баланса гормонов в организме, которое способно вызывать широкий спектр последствий, начиная от легких недомоганий и заканчивая серьезными заболеваниями. Мы обсудили эту тему с Михаилом Кутушовым, врачом-токсикологом, кандидатом медицинских наук, и Анной Шелобановой, врачом общей практики сети пансионатов для пожилых людей “Теплые Беседы”, чтобы понять причины, симптомы и методы лечения гормонального сбоя.

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Причины гормонального сбоя

Гормональный сбой может быть вызван множеством факторов. Понимание этих причин помогает предотвратить и эффективно лечить это состояние.

Хронический стресс: Стресс запускает выработку кортизола, известного как гормон стресса, который может нарушить работу эндокринной системы. Постоянный стресс может привести к истощению надпочечников и сбою в гормональной регуляции. Неправильное питание: Недостаток витаминов, минералов и здоровых жиров, а также избыток сахара, отрицательно сказываются на гормональном балансе. Например, избыточное потребление сахара может привести к инсулинорезистентности, что в свою очередь способствует развитию сахарного диабета. Избыточный вес: Ожирение мешает нормальной работе щитовидной железы и надпочечников, что может вызвать гормональный дисбаланс. Недостаток сна: Качественный сон необходим для регуляции гормонов, включая мелатонин, который контролирует циркадные ритмы. Недостаток сна может нарушить гормональную продукцию. Заболевания: Некоторые заболевания, такие как диабет, гипотиреоз, поликистоз яичников и опухоли эндокринных желез, могут привести к гормональному сбою. Эти состояния требуют медицинского вмешательства для коррекции гормонального уровня. Токсины из окружающей среды: Пестициды и тяжелые металлы могут нарушить работу эндокринной системы, воздействуя на гормональные рецепторы и изменяя уровень гормонов. Прием некоторых лекарств: Некоторые медикаменты, включая гормональные контрацептивы, могут вызывать дисбаланс гормонов в организме. Возрастные изменения: С возрастом, особенно у женщин в период климакса и менопаузы, уровень гормонов естественно снижается. У мужчин снижение уровня тестостерона также приводит к различным изменениям в организме.

Анна Шелобанова отмечает, что возраст оказывает значительное влияние на эндокринные перестройки. У женщин климакс и менопауза приводят к уменьшению производства эстрогенов, что влияет на функционирование многих внутренних органов. У представителей старшего поколения снижение уровня гормонов нарушает обмен веществ, увеличивая риск инфарктов, инсультов и остеопороза.

Симптомы гормонального сбоя

Гормональный сбой проявляется различными симптомами в зависимости от того, какие гормоны затронуты. Вот основные признаки, выделенные нашими экспертами:

Изменения в массе тела: Резкое повышение или снижение веса, трудности с потерей веса могут свидетельствовать о гормональных нарушениях.

Проблемы с кожей: Акне, сухость кожи, пигментные пятна и избыточный рост волос – частые проявления гормонального дисбаланса.

Изменения в настроении: Депрессия, тревожность, раздражительность, перепады настроения и бессонница могут быть связаны с гормональными изменениями.

Проблемы с менструальным циклом: Нерегулярные или болезненные менструации, аменорея (отсутствие менструаций) также указывают на сбой.

Проблемы с фертильностью: Сложности с зачатием и выкидыши часто вызваны гормональными нарушениями.

Снижение либидо: Проблемы с сексуальной активностью могут быть связаны с изменениями в уровне половых гормонов.

Усталость и снижение энергии: Постоянная усталость и нехватка энергии могут свидетельствовать о дисбалансе.

Проблемы со сном: Бессонница, трудности с засыпанием и частые пробуждения часто вызваны гормональными изменениями.

Пищеварительные проблемы: Запор, диарея, вздутие живота и изжога также могут быть симптомами.

Боли в мышцах и суставах: Мышечная слабость, боли в суставах и повышенная чувствительность к боли могут быть связаны с гормональным дисбалансом.

Головные боли и мигрени: Потеря волос и истончение волос также могут свидетельствовать о проблемах с гормонами.

Лечение гормонального сбоя

Если вы подозреваете у себя гормональный сбой, важно обратиться к врачу для диагностики и лечения. Врач проведет обследование, включая анализ крови и мочи, чтобы определить уровень гормонов и выявить причину сбоя. Лечение зависит от причины и симптомов и может включать:

Изменения образа жизни: Здоровое питание, регулярные физические упражнения, достаточный сон и снижение уровня стресса помогают нормализовать гормональный баланс.

Медикаментозное лечение: Препараты для корректировки уровня гормонов и замещающая гормональная терапия могут быть необходимы.

Хирургическое вмешательство: В редких случаях требуется удаление опухолей эндокринных желез.

Гормональный сбой – это серьезная проблема, которую нельзя игнорировать. Своевременное обращение к специалисту, правильная диагностика и лечение помогут избежать опасных последствий для здоровья. Будьте внимательны к своему организму и не пренебрегайте симптомами, которые могут указывать на гормональный дисбаланс.