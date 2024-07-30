Фейковые брекеты: стоматолог прокомментировала опасный тренд

Подростки массово покупают фейковые брекеты, которые имитируют настоящие. Опасен ли такой тренд для здоровья, рассказала Ирина Гузяева — врач-стоматолог-терапевт клиники «Будь Здоров» на Сущёвском Валу.

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Фейковые брекеты устанавливает не врач, поэтому возможных неприятных последствий довольно много.



Среди них:

Отравление. Официального контроля над производством фейковых брекетов нет. В проволоках и скобах могут находиться ядовитые химические вещества.

Порезы. Поранить язык, внутреннюю сторону щеки или губы можно и обычными брекетами, но для этого стоматолог-ортодонт выдаёт специальный воск, который изолирует металлические части системы от слизистой.

Такого средства нет в наборе фейковых брекетов, которые к тому же постоянно смещаются в связи с недостаточно прочной фиксацией на зубах.



Инфекции. Составные фейковой системы производят не из медицинских материалов и не хранят в стерильных условиях.

Удушье. Если конструкция закреплена непрочно, проволока или отдельный элемент могут отклеиться и попасть в дыхательные пути.

Смещение зубов. Даже фейковые брекеты могут создать давление, из-за чего зубы могут сместиться. Тогда понадобится дорогостоящее ортодонтическое лечение.

Точно не известно, с какими последствиями можно столкнуться из-за клея, который используется при фиксации. При контакте с кожей и слизистыми он может стать причиной аллергической реакции (зуда, покраснения и отёка слизистой в месте применения).



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