Иммунолог развеял популярные мифы о ротавирусе

С приходом лета растет число пациентов, зараженных инфекционным заболеванием ротавирусом. Его возбудителем является РНК-вирус семейства Reoviridae.

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Из-за названия болезни популярно мнение, что заразиться им можно при нарушении гигиены, когда в рот попадают грязные продукты. По словам иммунолога Андрея Продеуса, болезнь действительно распространяется через плохо вымытые продукты, но заразиться им можно также воздушно-капельным путем.

Поэтому простого мытья рук и продуктов недостаточно. Избежать заражения можно, если пить только кипяченую воду, не пользоваться одними предметами с больным и держаться от него на расстоянии.

При этом Продеус подчеркнул, что заразиться вирусом могут не только дети, но и взрослые. Правда, отметил он в разговоре с «АиФ», наиболее опасна инфекция как раз для детей, особенно дошкольного возраста.

Поэтому врач настаивает, то при заражении ротавирусной инфекцией обязательно нужно обращаться к врачам. Наблюдение у специалиста поможет избежать опасного состояния - обезвоживания, которое наступает у зараженных ротавирусом вследствие диареи и рвоты.

Кроме того, жидкость прекращает всасываться в кровоток через пораженную слизистую кишечника, поэтому питье воды может не помочь. Такое положение чревато серьёзными осложнениями, вплоть до летального исхода.

Также Продеус напомнил, что ротавирус сохраняется в организме надолго, поэтому больной остается заразным для окружающих даже после того, как у него пропали все симптомы болезни.

Что касается лечения, врач подчеркнул, вылечить ротавирусную инфекцию антибиотиками невозможно. Здесь необходим комплексный подход, который направлен на устранение симптомов болезни. В частности, больному прописывают противорусные, энтеросорбенты противорвотные, а также препараты, восполняющие солевой баланс. Для устранения болей в животе допускается использование спазмолитиков, добавил Продеус.

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