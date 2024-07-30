Сколько имплантов можно поставить за один раз

Основатель и владелец Института базальной имплантации, главный стоматолог и хирург-имплантолог Андрей Шмойлов сообщил, что за одну операцию можно поставить столько имплантов, сколько необходимо конкретному пациенту. При этом нужно учитывать вводные данные.

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Установка имплантов — это серьезная процедура, которая должна проводиться правильно и эффективно. По словам Шмойлова, идеальный вариант — установка всех необходимых имплантов за одну операцию. Это позволяет снизить стресс для организма и избежать необходимости в повторных вмешательствах.

Однако количество имплантов, устанавливаемых за одну операцию, зависит от индивидуальных особенностей пациента и готовности как пациента, так и хирургов к проведению большой операции.

Важно обращать внимание на возможности клиники. Если клиника не проводит большие операции, то пациенту могут установить лишь небольшое количество имплантов за раз, что может растянуть лечение на длительный период.

Шмойлов порекомендовал в интервью РИАМО выбирать клиники, которые готовы провести установку большого количества имплантов за короткое время, что обеспечит качественное лечение и исключит повторные вмешательства.

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