Врачи вынули 15-сантиметровый гвоздь из головы пожилого мужчины

Врачи вынули 15-сантиметровый гвоздь из головы тагильского пенсионера. В ближайшие дни выздоровевшего старичка собираются выписать из больницы, сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.

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«В ходе компьютерной томографии медики увидели в костях черепа гвоздь, который прошел через обе глазницы от правого до левого виска. Длина металлического предмета достигала 15 сантиметров. Ситуация осложнялась повреждением твердой оболочки мозга и сдавлением глазных яблок», – рассказали там.



Каким образом гвоздь оказался в голове 78-летнего пенсионера, в ведомстве не уточнили: известно лишь, что речь идет о бытовой травме. Во время срочной операции нейрохирурги вынули гвоздь, не затронув кости.

В результате пенсионер не только остался жив, но и продолжает видеть. Сейчас пациента продолжают лечить, чтобы избежать осложнений от заражения бактериями. В ближайшее время его собираются выписать.

«ФедералПресс» напоминает, что ранее тагильские медики не смогли спасти журналистку Екатерину Евлашину. Эксперты решили, что она слишком поздно обратилась за помощью.