Хирург раскрыл, какой продукт грозит женщинам выкидышами и бесплодием

Организм женщины страдает от любых доз водки намного сильнее, чем мужской, рассказал NEWS.ru преподаватель медфака Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов. Собеседник напомнил, что последствиями употребления данного продукта могут стать бесплодие и выкидыши.

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Женщины страдают от любых доз водки сильнее, чем мужчины, так как природа предоставила дамам гораздо меньше ферментов для расщепления этанола. Из последствий: сбой в менструального цикла из-за снижения концентрации в крови эстрадиола и повышения тестостерона, что приводит к уменьшению либидо и со временем угасанию материнского инстинкта, — добавил Умнов.



По его словам, репродуктивная функция женщин подвергается удару в первую очередь. Эксперт подчеркнул, что даже редкие случаи употребления водки чреваты бесплодием, выкидышами или появлением на свет детей с пороками.

Очень чувствительны к этиловому спирту яйцеклетки, рождаются дети с пороками, повышается вероятность выкидыша. Женщины перестают отдавать себе отчет о своем поведении, не заботятся о детях. Грубеет голос, кожа становится грубой, практически мужской, — подытожил Умнов.



Умнов ранее рассказал, что смертельной дозой водки может стать литр данного напитка, употребленный в течение часа. Эксперт подчеркнул, что печень человека может переработать максимум 120 мг этилового спирта.