Нутрициолог указала на способность чеснока повышать либидо

"Природный афродизиак": нутрициолог Гусакова указала на способность чеснока повышать либидо
Нутрициолог Вероника Гусакова рассказала, что одним из множества полезных свойств чеснока является благотворное влияние на сексуальные возможности мужчин. Женщинам это растение помогает сохранить красоту и молодость.
В беседе с журналистами российский эксперт отметила, что чеснок можно назвать суперфудом за количество полезных свойств. Он обладает противовирусными и противогрибковыми свойствами, а также снижает воспаление в организме. Благодаря этому продукту уменьшается уровень плохого холестерина, нормализуется артериальное давление и улучшается кровообращение, что предотвращает образование тромбов.
Чеснок, по словам Гусаковой, считается природным афродизиаком. Его употребление способствует повышению либидо и улучшению репродуктивной функции у мужчин.
– Для женщин употребление чеснока поможет сохранить красоту и молодость. Чеснок богат антиоксидантами, которые помогают защищать клетки от повреждений, замедляя процессы старения. Употребление чеснока может предотвратить выпадение волос, – отметила специалист.
Кроме того, чеснок полезен при борьбе с перхотью. Об этом пишет издание NEWS.ru.