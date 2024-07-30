Эксперт озвучил признаки появления тромбов

Тромбоз (образование плотных сгустков крови на стенках сосудов) может спровоцировать нарушение кровоснабжения важных органов. Как заметить первые признаки такой патологии? Об этом рассказал в интервью радио Sputnik врач-хирург высшей категории, флеболог Андрей Уфимцев.

По его словам, первый признак – постоянный отек ног, который не проходит утром. Также характерна боль в задней поверхности голени. Она напоминает ощущения после интенсивной физической нагрузки. Для постановки диагноза требуется исследование. В частности, ультразвуковое дуплексное сканирование, которое оценивает состояние венозной стенки, венозного кровотока, наличие тромбов в сосудах.

Для профилактики в жару надо пить больше жидкости, чтобы кровь не густела, рекомендует флеболог. Надо вести подвижный образ жизни. Долго сидеть или стоять вредно, так как это ведет к застою венозной крови и часто вызывает тромбоз.