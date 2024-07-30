Привычка, которая может провоцировать проблемы с сердцем

Кардиолог Герман Гандельман в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале заявил, что употребление алкоголя в жаркую погоду может вызвать аритмию. Выпуск, в котором медик предупредил о провоцирующей проблемы с сердцем распространенной привычке, доступен на сайте телеканала.

© Unsplash

Гандельман отметил, что пить алкоголь во время жары катастрофически не рекомендуется.

«Во время жары мы теряем жидкость, стимулируется симпатическая система, сам алкоголь тоже мочегонный, и мы снова теряем жидкость», — пояснил кардиолог.



В итоге, по словам врача, стимуляция симпатической системы с нарушением электролитного баланса приводит к аритмии.

«Чаще всего к мерцательной, но может и к более серьезной аритмии», — добавил медик.



Ранее Гандельман предупредил также о провоцирующей камни в почках привычке. Специалист рассказал, что привычка пить мало воды увеличивает риск образования камней.