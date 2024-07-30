Как часто нужно проверять сахар в крови

Кровь на сахар необходимо сдавать минимум раз в год, посоветовала врач-эндокринолог Лариса Щербакова. В разговоре с NEWS.ru специалист подчеркнула, что анализ является основным тестом, позволяющим определить концентрацию глюкозы в крови. По ее словам, при возникновении определенных симптомов сдавать кровь желательно несколько раз в год.

При подозрении на развитие диабета проводят тест на толерантность к глюкозе. В плановом порядке лабораторный анализ крови на сахар рекомендуется сдавать ежегодно. А также проверять уровень глюкозы в крови несколько раз в год при возникновении определенных симптомов, — посоветовала врач.



По словам эндокринолога, при сахарном диабете нарушается работа поджелудочной железы, не регулируется работа клеток, которые вырабатывают инсулин. Щербакова предупредила, что на это влияет большое количество факторов. Людям, которые знают о склонности к сахарному диабету, стоит следить за уровнем сахара при помощи глюкометра самостоятельно, рекомендовала врач.

Поэтому у людей с разным образом жизни сахарный диабет может развиваться по-разному. Для подтверждения диагноза также проводят различные исследования крови и мочи, например, суточное непрерывное мониторирование глюкозы, уровень инсулина и другие, — добавила Щербакова.



Эндокринолог Инна Мисникова ранее рассказала, что сухость во рту и очень сильная жажда могут быть симптомами сахарного диабета. Врач отметила, что часто болезнь протекает без симптомов, поэтому необходимо знать о факторах риска.