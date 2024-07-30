Как понять по ногтям, что организму нужна помощь

Внешний вид и состояние ногтей может рассказать о здоровье больше, чем мы думаем. В нашем материале можно выяснить, какие сигналы о помощи посылает организм с помощью изменений в ногтевой пластине.

О чем говорит ломкость ногтей

Ломкость ногтевой пластины при надавливании может указывать на дефицит витаминов А, Е, С, железа и цинка. Это также может быть признаком заболеваний щитовидной железы или даже диабета. Если вы обнаружили такую проблему, рекомендуется проконсультироваться с врачом и пересмотреть рацион.

Белые точки на ногтях

Это явление называют лейконихия. Она может возникать из-за травм, неправильного питания или проблем с нервной и сердечно-сосудистой системами. Эти маленькие пятнышки – результат пузырьков воздуха между слоями ногтевой пластины.

Лунулы

Светлый полумесяц у основания ногтя. Если он еле проглядывается, это может говорить о нехватке железа или витамина В12. Слишком большие лунулы могут появиться у тех, кто занимается тяжелым физическим трудом. Иногда это может указывать на проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Линии Бо

Они же поперечные линии на ногтях, которые возникают из-за изменений химического состава ногтя. Развиваться такие линии могут из-за жестких диет, голодания, травм, заболевания сердца и сосудов. Если заметили такие линии, стоит обратиться к врачу.

Углубления

Углубления на ногтях появляются из-за псориаза. Реже такие изменения связаны с экземой и артритом.

Продольные полосы

Продольные полосы часто появляются у людей старше 50 лет, но могут возникать и у молодых. Причиной может быть нехватка витаминов группы В, цинка, железа или магния. Такие полосы также могут указывать на проблемы с сердечно-сосудистой системой или пищеварением. Иногда это следствие неправильного маникюра.

Ложки

Койлонихия – это явление, при котором ногтевая пластина прогибается по центру, а края вытягиваются. Внешне очень напоминает форму ложки. Оно может быть связано с недостатком железа или эндокринными расстройствами. Также причиной могут быть травмы, контакт с химикатами и резкие перепады температур.

Половинчатые ногти

Если одна часть ногтя у основания белая, а другая, ближе к кончику, имеет коричневый оттенок, это может быть признаком почечной недостаточности. Такие ногти также могут наблюдаться у людей с ВИЧ или тех, кто недавно перенес химиотерапию.

Черные полосы на ногтях

Причинами таких полос могут стать травмы, проблемы с ЖКТ или особая пигментация кожи. Также такие полосы могут быть признаком меланомы – рака кожи.

Барабанные палочки

Аномалия, также известная как пальцы Гиппократа, всегда сигнализирует о серьезных заболеваниях. Пальцы и ногти увеличиваются в размере и закругляются. Причинами может быть туберкулез, рак, порок сердца и другие тяжелые заболевания, передает Life.ru.

Ранее доктор медицинских наук Елена Малышева и врач-кардиолог Герман Гандельман предостерегли от использования губной помады, в составе которой есть производные вазелина. По их словам, эти вещества могут привести к развитию рака молочной железы. Подробности обсуждали в эфире программы «Жить здорово!».