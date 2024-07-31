Нарколог перечислил первые признаки алкоголизма

Отсутствие рвотного рефлекса является первым признаком алкоголизма, заявил NEWS.ru психиатр-нарколог, член Национальной наркологической лиги Василий Шуров. По его словам, из-за этого человек начинает выпивать больше обычного без поводов, таких как праздники или выходные.

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"Первыми признаками алкоголизма являются следующие факторы. После выпитого алкоголя у вас пропадает рвотный рефлекс. Это первый и один из главных признаков. Человек может выпить больше, чем он выпивал обычно. Также при проявлении алкоголизма пропадает количественный контроль. Возможно, раньше вам хватало стакана, а сейчас уже нужно две бутылки, чтобы получить нужный эффект. Также у вас сужается репертуар употребления", — констатировал нарколог.



Шуров добавил, что в таком случае для человека уже каждый вечер становится поводом выпить, а на последствия он не обращает внимания, продолжая употреблять алкоголь.

"Поймали пьяного за рулем, пропустил важную встречу или работу, все равно он продолжает злоупотреблять. Любое событие и повод отдохнуть у вас сопровождается алкоголем — это тоже признак алкоголизма", — заключил психиатр.



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