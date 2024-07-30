Опрос показал, как изменились критерии выбора лекарств у россиян

Как показало исследование, проведенное в июле 2024 года, при выборе лекарства россияне опираются на три основных критерия – цена, рекомендация врача и хорошая переносимость препарата. Эксперты отмечают, что лекарственная грамотность россиян растет, а самолечением они занимаются все реже.

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Россияне стали меньше опираться на свой опыт при покупке и приеме лекарств, – сообщает Фармвестник данные аналитического центра НАФИ.

Цена, рекомендация врача и хорошая переносимость препарата – основные критерии выбора.

В прошлом году топ5 критериев выбора препарата возглавляла цена, а затем шли рекомендации врача. Личный опыт замыкал этот рейтинг. В этом году рекомендации врача переместились на 1-ое место, цена – на 2-ое, а личный опыт оказался только на 9-ой строчке.

По мнению экспертов, смещение личного опыта ближе к концу рейтинга говорит о возрастающей лекарственной грамотности россиян, которые все реже прибегают к самолечению и чаще прислушиваются к специалистам. Но с оговоркой, что значимым трендом это пока еще назвать нельзя.

Перечень противопоказаний сместился в рейтинге критериев выбора с 7-го на 5-ое место, длительный эффект остался на 6-ом месте, мнение фармспециалиста оказалось на 8-ом. Впервые в топ10 критериев появился объем упаковки – на 10-м месте: покупатели предпочитают большие, экономичные упаковки.