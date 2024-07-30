Хирург объяснил, почему опасно глотать арбузные косточки

Проглатывание арбузных косточек может привести к приступу аппендицита. Об этом рассказал хирург Александр Умнов.

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По его словам, воспаление может обостриться, если косточка забьет устье аппендикса.

— После этого возникает каскад патологических процессов, но данное хирургическое заболевание крайне редко встречается у проглотивших арбузные косточки, — отметил он в комментарии News.ru.



Кроме того, арбузные косточки не перевариваются, поэтому есть риск возникновения фитобезоара, формирующегося из кусочков пищи. Он может закупорить просвет тонкого кишечника, что приводит к кишечной непроходимости.

Если же у человека есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, то при проглатывании косточек повышается риск возникновения синдрома раздраженного кишечника и колита.

свою очередь сотрудники Роспотребнадзора порекомендовали тщательно мыть арбуз с мылом, чтобы избежать отравления. На поверхности плода содержится большое количество микроорганизмов, которые могут быстро размножаться, попадать на мякоть и вызвать кишечную инфекцию, передает Царьград.

Также гастроэнтеролог Видновской КБ Минздрава Московской области Людмила Сухорукова рассказала, сколько арбуза можно съесть за один раз без вреда для организма.