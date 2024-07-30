Продукты, которые способны защитить от болезни Альцгеймера

Богатые омега-3 и жирными кислотами продукты — рыба, оливковое и льняное масла, рыбий жир — следует включить в рацион для снижения риска появления болезни Альцгеймера. Также мнение высказал невролог Владимир Мартынов.

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Медик выделил некоторые виды рыбы, которые будут способствовать этому. К ним он отнес сельдь, скумбрию, тунца, лосося, палтуса, треску и минтай. Мартынов отметил, что на данный момент пока нет фармакотерапии, которая могла бы обратить или хотя бы замедлить развитие болезни.

Однако недавно появился препарат «Адуканумаб», на который специалисты возлагают большие надежды, уточнил он.

— Проводятся исследования (этого препарата — прим. «ВМ»). Но сейчас результаты его тестирования довольно противоречивы. Для подтверждения замедления развития болезни Альцгеймера нужны дополнительные исследования, — заключил Мартынов в беседе с РИА Новости.



Ранее он рассказал, что нарушение хода мыслей, трудности в решении повседневных задач, сложности с усвоением новой информации, путаница в словах и терминах являются быстро прогрессирующими симптомами при болезни Альцгеймера.