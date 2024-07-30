Врач назвал категории людей, для которых особенно опасны магнитные бури

Во время магнитных бурь нужно избегать нагрузок, дачникам стоит снизить темп работ на участках, а спортсменам — перейти на умеренные тренировки. Об этом рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи московского департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

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Специалист отметил, что во время магнитных бурь люди могут почувствовать головные боли, тошноту, головокружение, скачки артериального давления, утомляемость, ухудшение настроения, нарушения сна, ломоту в мышцах и суставах. Он посоветовал направить все ресурсы на компенсацию влияния магнитных колебаний.

Тяжельников подчеркнул, что в такие периоды нужно качественно и достаточно высыпаться, а также отдыхать днем. Помимо прочего необходимо больше бывать на свежем воздухе и избегать стрессов.

— Людям с хроническими заболеваниями нужно тщательно выполнять рекомендации лечащего врача, вовремя принимать прописанные лекарственные препараты, — добавил врач. По его словам, выраженная метеочувствительность может проявляться из-за общего состояния здоровья, возраста, адаптационных ресурсов организма, психологического состояния и образа жизни. — К группе риска относятся люди с сердечно-сосудистыми и другими хроническими заболеваниями, пожилые и дети, — пояснил Тяжельников в беседе с РИА Новости.



Одна из мощнейших за июль вспышек на Солнце может спровоцировать сильную магнитную бурю на Земле, сообщили метеорологи 29 июля. Извержения солнечной темной плазмы могут вызвать сбой в работе радиосвязи на планете.

16 июля очередная мощная вспышка была зафиксирована на Солнце. Она не стала рекордной в этом цикле, но превзошла по мощности все взрывы, которые происходили этим летом. Кроме того, специалист рассказал, что активность Солнца начала заметно расти примерно с 12 июля.