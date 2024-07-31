Эксперт высказался об угрозе лихорадки Западного Нила

Распространение лихорадки Западного Нила в России беспокоит ученых и медиков. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил глава Общественного совета при Росгидромете эксперт- энвайронменталист Вадим Петров.

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Одним из факторов распространения заболевания, отметил он, является потепление, в результате чего увеличивается количество комаров, переносящих вирус лихорадки.

"Важно обеспечить интегрированный подход к контролю за численностью комаров, а также улучшить системы раннего предупреждения и диагностики заболеваний", - резюмировал Петров.



Ранее Роспотребнадзор заявлял, что в стране зарегистрированы единичные случаи лихорадки Западного Нила, большинство случаев - завозные. В ведомстве особо подчеркивали, что мониторинг за распространением заболевания осуществляется непрерывно.

Лихорадка Западного Нила - острое трансмиссивное инфекционное заболевание, передающееся комарами. Оно сопровождается полиаденитом, высыпаниями на коже и серозным воспалением мозговых оболочек. В отдельных случаях происходит также менингоэнцефалит.

Заболевание характеризуется сильной головной болью с преимущественной локализацией в области лба и глазниц, а также в глазных яблоках, отмечаются мышечные боли. На высоте интоксикации нередко возникает многократная рвота, аппетит отсутствует, появляются боли в области сердца, чувство замирания и другие неприятные ощущения в левой половине грудной клетки. Может отмечаться сонливость.

Чтобы защититься от лихорадки Западного Нила, следует избегать укусов комаров, отмечали в Роспотребнадзоре.