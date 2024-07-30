Доказано: пожилые люди с тревогой больше подвержены развитию деменции

Оказывается, риск возникновения старческого слабоумия у тревожных людей выше в три раза, чем у людей без тревоги. В ходе нового исследования с участием более 2000 австралийцев в возрасте от 55 до 85 лет выяснилось, что тревожность связана с большим риском возникновения более поздней деменции.

© Ferra.ru

Учёные обнаружили, что переживание тревожности в возрасте 70 лет или меньше повышает риск возникновения деменции.

По разным оценкам, от 14 до 17% людей в возрасте 65 лет и старше имеют диагностированное тревожное расстройство. Лишь немногие из них получают лечение.

© Baptist Retirement Community

Для изучения влияния тревожности на риск возникновения любого типа деменции специалисты отобрали 2 тысячи человек. Их средний возраст составлял 76 лет. Все они принимали участие в исследовании сообщества Хантер в Австралии.

У тех, у кого за время наблюдения исчезла тревожность, вероятность развития деменции была почти такой же, как у тех, кто никогда о тревожности не сообщал.

Особенно сильна связь между риском возникновения слабоумия и тревожностью была у людей в возрасте 70 лет и моложе. У добровольцев с хронической тревожностью вероятность развития старческого слабоумия была в четыре раза выше, а у людей с впервые возникшей тревожностью — более чем в семь раз выше.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.